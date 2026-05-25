In 42 comuni dell’Emilia-Romagna, le attività scolastiche inizieranno il 31 agosto, con una sperimentazione di anticipo rispetto alla data standard. Il progetto coinvolge scuole primarie e secondarie di primo grado e rappresenta un tentativo di anticipare l’avvio delle lezioni in alcune zone. La decisione riguarda un numero limitato di comuni e si inserisce in un piano regionale di sperimentazione per l’anticipo dell’inizio dell’anno scolastico.

In 42 comuni quest'anno ci saranno attività dal 31 agosto: è una sperimentazione meno ambiziosa rispetto ai propositi iniziali, ma è già qualcosa Da quest’anno in 42 comuni dell’Emilia-Romagna la scuola aprirà in anticipo: i bambini e le bambine delle primarie, che hanno dai 6 agli 11 anni, potranno iniziare le attività non il 15 settembre come previsto, ma il 31 agosto. Non inizieranno prima le lezioni, in realtà: in quei giorni infatti saranno organizzate attività extrascolastiche non obbligatorie, mentre il calendario scolastico e la didattica obbligatoria resteranno invariate. Per quest’anno è un esperimento per capire come va e come adattare al meglio il servizio, poi dall’estate del 2027 la misura dovrebbe essere estesa a tutta la regione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il piano dell’Emilia-Romagna per anticipare l’inizio di scuola

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