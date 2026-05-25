Il Pd di Boschetti domina fra le liste anche a Cervia
A Cervia, con 27 sezioni su 30 scrutinate, il Partito Democratico si conferma primo tra le liste con il 34,81%.
Il Pd domina le elezioni anche a Cervia. Quando sono 27 su 30 le sezioni scrutinate, il Partito Democratico si attesta al primo posto tra le liste con il 34,81%. Nella coalizione di centrosinistra seguono: Per Cervia al 5,76%, poi Avs al 3,72%, Pri al 3,66%, M5S al 3,53% e Cervia Fare Comune al 2. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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