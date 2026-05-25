Il paradosso della Diga Capacciotti l’acqua c’è ma i campi sono a secco | Sono scoppiate le tubature
Nonostante l’acqua sia presente nella diga Capacciotti, i campi agricoli sono rimasti asciutti a causa di tubature scoppiate. La diga fornisce acqua a zone della Bat e della Capitanata, ma le rotture nelle tubature impediscono l’irrigazione. La situazione è stata segnalata come insostenibile, con le colture che continuano a soffrire nonostante la disponibilità di acqua nella diga.
“L’acqua c’è, ma i campi restano a secco: quello che accade nella diga Capacciotti, che serve una parte della Bat e la Capitanata, è ormai oltre il limite dell’accettabile. L’ennesimo disservizio ai danni dei nostri agricoltori dovuto alla totale assenza di manutenzione delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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