Il paradosso della Diga Capacciotti l’acqua c’è ma i campi sono a secco | Sono scoppiate le tubature

Notizia in breve

Nonostante l’acqua sia presente nella diga Capacciotti, i campi agricoli sono rimasti asciutti a causa di tubature scoppiate. La diga fornisce acqua a zone della Bat e della Capitanata, ma le rotture nelle tubature impediscono l’irrigazione. La situazione è stata segnalata come insostenibile, con le colture che continuano a soffrire nonostante la disponibilità di acqua nella diga.