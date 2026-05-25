Il Napoli ha concluso la 38ª giornata del campionato 2025-26 con una sconfitta. La partita si è conclusa con un risultato che ha segnato la fine della stagione. La rubrica “Falli da dietro” commenta l’evento, sottolineando il ritorno di un allenatore e i commenti sul suo addio. La giornata si è chiusa con un senso di conclusione, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 38° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Finisce qui. Con una partita che è la sintesi di una annata. Una vittoria striminzita e due infortuni muscolari. Una vittoria che regala un onorevolissimo secondo posto. Confezionata da due simboli della squadra. Erasmo e il Re. Il Napoli biondo. Club al quale appartengono anche Scott e Gutierrez. E anche l’Albatros del Friuli. Conte, un condottiero è indifferente alle fronde avverse. Il Feroce Salentino consegna il secondo posto e lascia. Perché non ha sentito la compattezza della tifoseria. Perché si è sentito ingiustamente attaccato da certa stampa locale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli biondo e l’addio di Conte magnifico insopportabile

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Temi più discussi: Biondo: Addizionali Irpef sono una lotteria territoriale a danno dei più fragili; Napoli, Teatro Bellini: Stato contro Nolan (un posto tranquillo); Pagelle - Sarri per Conte ricorderebbe Gattuso per Ancelotti. McTominay hombre vertical De Laurentiis ricordi che la storia, quando si ripete, spesso finisce in farsa. Hojlund da sette. Buongiorno purtroppo sempre male. Di Fabrizio d'Esposito Le pagelle di Pis; Torna Biondo d’estate: nel Chiostro della Gam in scena sette spettacoli, in programma anche aperitivi e letture.

Il Napoli biondo di Erasmo e del Re vince l’ultima che è la sintesi dell’annata. Vittoria striminzita e ancora due infortuni muscolari. Il Feroce Salentino consegna il secondo posto e lascia. Motivando l’addio perché si è sentito ingiustamente attaccato da certa sta x.com

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