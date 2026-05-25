L’ex attaccante di Premier League ha concluso la sua esperienza con la Cremonese, squadra retrocessa in Serie B dopo dieci anni. Durante questo periodo, ha vissuto alti e bassi, con alcuni momenti di successo e altre difficoltà. Nonostante abbia tentato di contribuire alla salvezza, alla fine la squadra non è riuscita a mantenere la categoria. La sua avventura si è conclusa con la retrocessione, segnando un capitolo difficile nella sua carriera.

Jamie Vardy non ha troppo brillato alla sua prima stagione in Serie A. Forse lui s'aspettava qualcosa di diverso dalla nuova esperienza, forse i tifosi della Cremonese speravano in qualche suo gol in più. La storia dice che a Jamie da Sheffield è andata male, subito retrocesso in Serie B coi grigiorossi dopo un inizio di campionato che aveva fatto sognare addirittura la zona Europa. Quella cui si era in parte abituato durante la favola Leicester, di cui era stato il principale protagonista a suon di gol e prodezze. Dall'anno della magica Premier vinta con Ranieri in panchina al flop della stagione appena conclusa sono trascorsi dieci anni, dieci lunghi anni in cui Vardy è riuscito a rimanere sulla cresta dell'onda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il miracolo e la tragedia, le cadute e le risalite fino al flop Cremonese: i 10 anni pazzi di Vardy

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