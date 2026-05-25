Il ministro Valditara a Monza per inaugurare e lanciare in tutta Italia il modello Brianza

La Brianza (ancora una volta) fa scuola ideando un modello dove pubblico e privato si incontrano. L’obiettivo è migliorare le scuole del territorio ma, al tempo stesso, offrire agli studenti un’opportunità concreta per entrare nel mondo del lavoro in “casa”. Questo, in sintesi, il progetto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Valditara nel mirino degli studenti: presidio e richieste davanti alla ProvinciaProtesta degli studenti a Monza contro il ministro Valditara. Nel mirino le riforme scolastiche, l’educazione sessuale e l’inclusione. monza-news.it

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