Il Mediterraneo si scalda | una mostra sui cambiamenti nelle acque del Salento

Una mostra a Lecce illustra come le acque del Mediterraneo si siano riscaldate dal 1980, con una velocità circa doppia rispetto alla media globale. La manifestazione evidenzia i cambiamenti climatici e le variazioni delle temperature marine in questa regione, mostrando dati e immagini che documentano l’aumento delle temperature nelle acque salentine negli ultimi quarant’anni.

LECCE – Dalla fine degli anni Ottanta la superficie del Mediterraneo si sta riscaldando a una velocità circa doppia rispetto alla media globale. Nel 2024 l’anomalia delle temperature superficiali ha raggiunto circa 1,7 gradi in più rispetto alla media del Novecento. Sono numeri che non restano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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