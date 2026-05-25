Durante una puntata di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”, è stato presentato “Il Festival della Serie A” con Michele Guerra e Claudio Rinaldi. La trasmissione ha approfondito l’evento dedicato al calcio di massima divisione italiana. La discussione si è concentrata sui dettagli dell’organizzazione e sui partecipanti, senza includere commenti o opinioni. L’appuntamento ha fatto parte della nuova stagione del programma.

F1 GP Canada: Mercedes domina a Montreal! Analisi tecnica con Giorgio Piola e Biagio Maglienti Michele Guerra, Sindaco di Parma, impegnato nella valorizzazione della città attraverso cultura, sport ed eventi di rilievo nazionale; Claudio Rinaldi, Direttore della Gazzetta di Parma, giornalista e osservatore autorevole del panorama sportivo e culturale del territorio. Flavio Cobolli vince e convince all’esordio sulla terra francese. Nel primo turno del Roland Garros il romano, testa di serie. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Il Festival della Serie A con Michele Guerra e Claudio Rinaldi

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