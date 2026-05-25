Il docente | durante le ferie ho lavorato di notte e nei giorni festivi ma per avere compenso bisogna dimostrarlo Cosa hanno detto i giudici

Il Tribunale del Lavoro ha esaminato un caso in cui un docente ha affermato di aver lavorato di notte e nei giorni festivi durante le ferie, chiedendo un compenso. La parte ha presentato una richiesta di risarcimento, ma la richiesta è stata respinta perché non sono stati forniti documenti comprovanti le prestazioni lavorative nei periodi indicati. La decisione si basa sulla necessità di prove concrete per ottenere il pagamento.

Si tratta dell’oramai tipico contenzioso ove si lamenta la mancata fruizione delle ferie maturate durante i periodi di servizio e la mancata ricezione del compenso sostitutivo. La docente sosteneva di non essere stata invitata formalmente a godere delle ferie e che un’eventuale collocazione d’ufficio in ferie sarebbe stata illegittima. Il giudice rileva che quanto alla presunzione che il docente nei periodi di sospensione delle lezioni (e di chiusura delle scuole, così espressamente definiti dagli stessi calendari), come durante le vacanze di natale e quelle pasquali, abbia fruito delle ferie in misura corrispondente, è indiscutibile il suo carattere relativo; spetta al docente che agisce dimostrare di aver impiegato uno o più di tali giorni nell’attività lavorativa, così ad es. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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