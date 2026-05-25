Il Diavolo all’inferno Milan fiasco tra i fischi E la Champions svanisce

Il Milan ha subito una sconfitta davanti ai propri tifosi, con cori di contestazione dalla curva Sud che hanno espresso delusione e rabbia. La squadra è stata fischiata e criticata pesantemente, mentre la possibilità di qualificarsi in Champions League si fa sempre più difficile. I tifosi hanno rivolto insulti e richieste di lavoro ai giocatori e allo staff, sottolineando un momento complicato per il club.

di Luca Mignani MILANO "Andate a lavorare". "Undici buffoni". "Ci avete rotto". Tre cori dalla Sud, un concetto: sprofondo rossonero. Match point col Cagliari già salvo fallito nel modo peggiore: ko e addio Champions. Il Milan dei 24 risultati utili di fila non esiste più da tempo. Nelle ultime 10, 6 ko. Nelle ultime 4 in casa, un magro punto. Un finale da incubo e da Europa League. "Un fallimento", aveva ammonito Cardinale. Un punto di domanda enorme, ora, anche sul futuro di Allegri: altro che prolungamento automatico fino al 2028. Saranno giorni roventi. Nella partita che vale una stagione, con la nuova maglia e davanti a 74.593 spettatori, in panchina Modric (per forza), Leao e Pulisic (per scelta). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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