Nel giorno della pubblicazione della prima enciclica di Leone XIV, “Magnifica humanitas", sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, è singolare che gli account X del papa, con il nome utente Pontifex, registrino tutti una perdita di follower. Complessivamente il defollowing a fine giornata è di oltre 12 mila iscritti. I tre account che hanno perso più follower in assoluto sono quello in lingua spagnola, con un calo finale di 7.400 follower, seguito dall’account in lingua italiana, che ha fatto registrare una perdita totale di 2.100 follower. Mentre l’account in lingua portoghese ha visto diminuire il numero di follower di 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il crollo del Papa sui social: gli account "Pontifex" perdono 12mila iscritti in un giorno

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Trump in crisi con se stesso, gli americani, Papa Leone, persino con Meloni SPECIALE TG 19 04 2026

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