Mercato nero di pellet sui social | il colpo da 12mila euro

Un uomo di 51 anni residente a Quistello è sotto indagine dopo essere stato coinvolto in un'attività illegale di vendita di pellet sui social media. Secondo le autorità, avrebbe sottratto e rivenduto una quantità di pellet per un valore di circa 12.000 euro. L’indagine è ancora in corso e al momento non sono state confermate altre persone coinvolte.

A Quistello, un uomo di 51 anni residente nel comune è finito sotto indagine per aver sottratto e rivenduto illegalmente 1.630 sacchi di pellet a un’impresa situata a Bagnolo San Vito. Il colpo ha colpito un’attività economica locale con un danno stimato in circa 12.000 euro. L’operazione coordinata dai Carabinieri di Quistello ha portato alla denuncia a piede del sospettato, che dovrà ora rispondere delle accuse di ricettazione e furto aggravato. Un sistema di prelievi a rate e vendite digitali. L’attività criminale non si è consumata in un unico evento, ma è stata pianificata come una serie di piccoli interventi distribuiti nel tempo. Tra giugno 2025 e gennaio 2026, l’uomo ha effettuato più intrusioni per accumulare gradualmente il combustibile legnoso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mercato nero di pellet sui social: il colpo da 12mila euro Leggi anche: Novara, vincita fortunata in centro: colpo da 12mila euro al 10eLotto Capodanno 2026, nel mercato nero dei botti di fine anno arriva la bomba GazaCome accade ad Capodanno, il mercato nero dei fuochi pirotecnici illegali ha la sua bomba, quest’anno dedicata a Gaza. In questo Capodanno 2026 ci sarà quindi la Bomba Gaza, chiaro diferimento al ... blitzquotidiano.it Occhio alla Bomba Gaza, il botto di Capodanno venduto al mercato neroAnche quest'anno sul mercato nero si è aggiunto un nuovo botto illegale realizzato per festeggiare il Capodanno; si tratta della Bomba Gaza, ribattezzata così per rievocare il terribile conflitto ... ilgiornale.it