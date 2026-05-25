Il Como ringrazi Allegri ma È giusto così | i social non perdonano Milan e Juve
Il Como ha ottenuto per la prima volta nella sua storia la qualificazione in Champions League, un risultato storico per il club. La squadra ha battuto le avversarie, mentre Juventus e Milan sono state eliminate dalla corsa europea. I social hanno reagito con commenti contrastanti, tra ringraziamenti e critiche ai due grandi club, che non sono riusciti a qualificarsi. La vittoria del Como ha suscitato grande sorpresa tra tifosi e commentatori.
Finale clamoroso in Serie A: il Como conquista per la prima volta nella sua storia la qualificazione in Champions League, mentre Juventus e Milan restano incredibilmente fuori. La Roma torna invece in Champions dopo sette anni grazie al successo sul Verona. Nel video, le reazioni social più virali dopo l’ultima giornata che ha completamente ribaltato il calcio italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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