Il Como ringrazi Allegri ma È giusto così | i social non perdonano Milan e Juve

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Il Como ha ottenuto per la prima volta nella sua storia la qualificazione in Champions League, un risultato storico per il club. La squadra ha battuto le avversarie, mentre Juventus e Milan sono state eliminate dalla corsa europea. I social hanno reagito con commenti contrastanti, tra ringraziamenti e critiche ai due grandi club, che non sono riusciti a qualificarsi. La vittoria del Como ha suscitato grande sorpresa tra tifosi e commentatori.