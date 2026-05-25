Durante l’ultima puntata di Domenica In è stato mostrato un video che mostra il legame tra il cantante e la conduttrice, evidenziando vari momenti di vita condivisi nel tempo. I due si conoscono da molto tempo e la registrazione testimonia la loro amicizia. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul rapporto tra i due, né dettagli su eventuali motivazioni o sviluppi futuri.

U n filmato che testimonia la loro amicizia, tanti momenti di vita condivisa trascorsi insieme: è iniziato così, nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, il racconto del legame tra Antonello Venditti e Mara Venier. Antonello Venditti: «Cantare prima della maturità mi commuove sempre» X Leggi anche › Notte prima degli esami 3.0: la maturità torna al cinema con le note di Antonello Venditti Antonello Venditti: «Valutavo gli uomini di Mara Venier». «Siamo una bella coppia. Noi siamo la dimostrazione che esiste l’amicizia tra uomo e donna », ha commentato la conduttrice, «Io e te ne abbiamo già combinate parecchie insieme», le ha fatto eco il cantautore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il cantante e la conduttrice si conoscono da tempo

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