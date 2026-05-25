Il candidato sindaco Francesco Cannizzaro è in testa con il 68,8%

A Reggio Calabria, il candidato del centrodestra ottiene il 68,8% dei voti, mentre quello del centrosinistra raggiunge il 21,7%. I risultati ufficiali mostrano un vantaggio netto per il primo, con una differenza di circa 47 punti percentuali. I dati sono stati comunicati dopo la chiusura delle urne e l’analisi delle schede scrutinati. Nessuna altra percentuale o candidato è stata ancora annunciata ufficialmente.

A Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, candidato del centrodestra, è in testa con il 68,8%, seguito da Domenico Donato Battaglia, candidato del centrosinistra, con il 21,7%. È quanto emerge dalla prima proiezione Opinio Rai, con una copertura del 6%. Il civico Eduardo Lamberti Castronuovo è dato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Cannizzaro impone le mani e salva Reggio Calabria

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