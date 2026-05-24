Comunali il candidato Francesco Cannizzaro ha votato al Vittorino da Feltre
Il candidato sindaco della coalizione di centrodestra ha votato al seggio del Vittorino da Feltre, accompagnato dal nipote. La votazione si è svolta in modo regolare e senza incidenti. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui dettagli della giornata di voto o su eventuali altre partecipazioni.
Accompagnato dal nipote Emilio, anche il candidato sindaco Francesco Cannizzaro, coalizione di centrodestra, ha espresso il proprio voto. La scheda elettorale è stata imbucata intorno alle 10.45 nella sezione 123, del plesso scolastico Vittorino da Feltre. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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