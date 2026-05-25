Il 23 maggio 2026 si è svolto il battesimo di Beatrice, figlia di una cantante nota. La cerimonia si è tenuta in un ambiente decorato con tonalità rosa. La cantante ha condiviso sui social alcune immagini della giornata, mostrando i momenti passati con familiari e amici. Beatrice, nata a gennaio dello stesso anno, è stata battezzata in un rito che ha coinvolto i presenti.

Tanto bianco e rosa per la festa della piccola, nata a gennaio dall'amore tra la cantante e il compagno Giacomo Buttaroni. La serenità di Anna Tatangelo si legge tutta nel sorriso. La cantante ha celebrato il 23 maggio 2026 il battesimo della sua secondogenita, la piccola Beatrice, nata lo scorso gennaio, condividendo sui social alcuni momenti della giornata trascorsa insieme ai familiari e alle persone più vicine. Al suo fianco anche Giacomo Buttaroni, compagno della cantante e padre della bambina. Per l’occasione, la coppia si è affidata a un’organizzatrice di eventi che ha curato ogni dettaglio della festa. L’allestimento, dominato dalle tonalità del bianco e del rosa, ha trasformato la location in un ambiente elegante e delicato. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Il battesimo di Beatrice Buttaroni, figlia di Anna Tatangelo, è un tripudio di rosa

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Anna Tatangelo, il battesimo di Beatrice tra emozioni e scelte inedite

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#AnnaTatangelo ha condiviso sui social alcune immagini dei festeggiamenti per il battesimo della piccola Beatrice, nata a gennaio. Nelle immagini la cantante e il compagno Giacomo Buttaroni, ex calciatore, tengono in braccio la piccola circondati da una t x.com

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