Sempre più profumi gourmand integrano la nota di banana, che aggiunge un tocco dolce e allegro alla piramide olfattiva. Questa fragranza si sta diffondendo tra le composizioni di profumi che puntano a trasmettere un senso di comfort e spensieratezza. La presenza della nota di banana si combina con altre sfumature gourmand, creando fragranze che risultano rassicuranti e vivaci.

Nota di banana in profumeria: il confine tra gourmand e memoria sensoriale La banana in profumeria non è mai una nota lineare: vive in una tensione continua tra gioco e raffinatezza, in equilibrio tra gourmand immediato e cremosità vellutata. «È proprio questa ambivalenza a renderla complessa da costruire e, allo stesso tempo, affascinante da interpretare», conferma Rosa Vaia, master perfumer di Vieffe Noselab. «La nota di banana in profumeria è interessante perché si muove tra due dimensioni: quella giocosa e gourmand e quella più sofisticata, quasi cremosa e vellutata. Non è una nota semplice da gestire, perché rischia facilmente di diventare infantile o troppo esplicita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I profumi alla banana, la nota che mette allegria

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Fresh Pear & Coconut Is It A Sleeper HIT Has Banana Republic Done It Again

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