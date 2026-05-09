Quest’estate, i profumi alla banana sono tornati tra le scelte più popolari, offrendo quattro varianti tra cui scegliere per lasciare una scia dolce e fresca. Tra le opzioni ci sono anche note di noce di cocco, monoi e frutti tropicali, pensate appositamente per la stagione estiva. La tendenza si concentra su fragranze che richiamano atmosfere esotiche e vacanziere, ideali per il periodo caldo.

Noce di cocco? Monoi? Frutti tropicali? Per l’estate? Avanguardia pura, direbbe l’iconica Miranda Priestley. Quest’estate, la musica sta cambiando e l’aria cambia profumo. Infatti, il mondo della profumeria ha deciso di fare un tuffo nei ricordi d’infanzia e nell’ estetica più squisitamente pop, portando alla ribalta una nota olfattiva inaspettata, ma incredibilmente irresistibile: la banana. Se stai storcendo il naso pensando allo sciroppo per la tosse di quando eravate bambini, fermati subito. Le fragranze alla banana di nuova generazione sono tutt’altro che stucchevoli o sintetiche. I “nasi” più celebri del mondo hanno saputo trasformare questo frutto in accordi cremosi, sofisticati, esotici e sensual i, perfetti per chi cerca un profumo gourmand capace di distinguersi dalla massa.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Quest’estate siamo tutti ossessionati dai profumi alla banana: 4 tra cui scegliere per lasciare una golosa scia

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