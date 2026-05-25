Il 25 maggio si sono verificati i fallimenti di Juventus e Milan, due tra le principali squadre di calcio italiane. Entrambe le società hanno annunciato ufficialmente il fallimento, con la perdita di numerosi posti di lavoro e la messa in liquidazione. Le decisioni sono state prese a seguito di gravi difficoltà finanziarie e debiti accumulati nel tempo. Questi eventi rappresentano un punto critico per il calcio italiano, che si trova a dover affrontare una crisi economica e gestionale.

Roma, 25 mag – Come una spirale che torna su se stessa sempre a livelli diversi, la storia dell’uomo è fatta di cicli. Civiltà che germogliano, prosperano, si sgretolano. Ma quando una potenza allo stesso tempo politica, culturale economica e militare entra in crisi? In linea di massima nel momento in cui perde la capacità di adattarsi al corso della storia, magari snaturandos i per poi vedere collassare le proprie strutture portanti. Nell’ambito del calcio, se vogliamo, il pallone italiano è stato un impero: ha imposto la propria scuola, creato un modello su un’interpretazione ben precisa del gioco, vinto quattro mondiali (e due europei), primeggiato spesso e volentieri con i propri club nel continente europeo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - I fallimenti di Juventus e Milan spiegano la crisi del calcio italiano?

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