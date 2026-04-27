Nella 34ª giornata del campionato 2025-26 si sono verificati episodi che hanno suscitato polemiche e discussioni tra gli addetti ai lavori. In particolare, alcune azioni di gioco hanno evidenziato carenze e problemi nel livello tecnico e tattico delle squadre italiane, portando a riflettere sulla qualità del calcio nazionale. La partita tra due delle principali squadre del campionato ha acceso i riflettori su aspetti che continuano a dividere opinioni e a alimentare il dibattito.

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 34° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 È arrivata la bufera. Era nell’aria. E d’un colpo tutta la realtà si trasforma in qualcosa che ha la stessa sostanza dei sogni. Vale la pena continuare? Vale la pena oggi commentare la vittoria facile degli azzurri di venerdì scorso? Perché venerdì scorso è stato facile. È bastato ridare a Scott i suoi spazi. È bastato dire addio ai Fab Four. È bastata un’ala con le ali sull’ala. Allison per l’appunto. E il Napoli ha cambiato faccia. Da zero tiri in porta a 30. Da zero goal a quattro. Ma potevano essere otto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Milan-Juventus: la sintesi della povertà del calcio italiano

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