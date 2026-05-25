Questa sera, lunedì 25 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la settima puntata de I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult diretta da Claudio Amendola che torna in onda con la settima stagione (la sesta fu trasmessa nel 2014). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. A scuola si organizza una visita a un museo e Stefania, che ha assistito a strane discussioni tra Ines e Mimmo, decide di far uscire, con i ragazzi, Mimmo e la nuova collega Benedetta. Ines riesce comunque a partecipare all’uscita ma questo non fa che aumentare la sua gelosia. Giulio e Livia, intanto, cercano di dare prestigio al ristorante e fanno in modo di far conoscere il talento di Virginia allo chef Luganelli. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I Cesaroni 7 - Il ritorno: Marta Cesaroni è la figlia di Marco

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Leggi anche: I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Temi più discussi: I Cesaroni - Il ritorno, la puntata del 18 maggio in streaming; I Cesaroni - Il ritorno, le anticipazioni della puntata del 18 maggio; I Cocci (titolo dell'episodio) dei I Cesaroni 7 vanno in onda stasera, con questa storia. Tutto sulla chiusura anticipata; I Cesaroni 7, la trama del decimo episodio.

Il nonno più coraggioso del mondooo Siete pronti per una nuova puntata de #ICesaroni - Il ritorno? Ci vediamo stasera su #Canale5 e Mediaset Infinity! x.com

[SPOILER] I Cesaroni - Il Ritorno: anticipazioni lunedì 27 aprile! Marta deve tornare a New York reddit

I Cesaroni – Il ritorno chiude in anticipo su Canale 5: svelata la data dell’ultima puntataBrutte notizie per I Cesaroni - Il ritorno. La polare fiction con Claudio Amendola potrebbe chiudere in anticipo. Fino a questo momento Mediaset aveva ... ilsipontino.net

Quando finisce I Cesaroni 7 Il ritorno? Chiusura anticipata e approdo su Netflix| Mediaset cambia strategiaQuando finisce I Cesaroni 7 Il ritorno? Chiusura anticipata e approdo su Netflix: Mediaset cambia strategia e stravolge la programmazione ... ilsussidiario.net