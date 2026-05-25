Lunedì 1 giugno 2026, va in onda un nuovo episodio di “I Cesaroni – Il Ritorno”. In questa puntata, il personaggio di Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola, torna a essere protagonista. Amendola ha avuto un ruolo che ha segnato in modo particolare la sua carriera, diventando uno dei ruoli più rappresentativi della sua attività nel mondo dello spettacolo.

© US Mediaset Fabrizio de Blasio Ci sono ruoli che segnano le carriere degli interpreti e quello di Giulio Cesaroni è stato un unicum per Claudio Amendola. Che lo ha interpretato con slancio e affetto fin dall’inizio, vent’anni fa, e che ha fortemente voluto mettere in piedi il revival, arrivando anche a dirigerne i 12 episodi da 55 minuti circa ciascuno con un ciak dedicato all’amico scomparso Antonello Fassari. A seguire tutte le anticipazioni de I Cesaroni – Il Ritorno, aggiornate di settimana in settimana. I Cesaroni – Il Ritorno, anticipazioni undicesimo e dodicesimo episodio di lunedì 1 giugno 2026. 7×11-7×12: In casa, i silenzi pesano. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - I Cesaroni – Il Ritorno, anticipazioni di lunedì 1 giugno 2026

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