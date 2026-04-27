Senhit ft. Boy George rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 San Marino Song Contest 2026: Dolcenera e Rosa Chemical in gara. Chi andrà all’ESC? Classifica FIMI dal 6 al 12 marzo 2026, Sayf supera Sal Da Vinci e con “Tu mi piaci tanto” tallona “Ossessione” di Samurai Jay Classifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Ci sono ruoli che segnano le carriere degli interpreti e quello di Giulio Cesaroni è stato un unicum per Claudio Amendola. Che lo ha interpretato con slancio e affetto fin dall’inizio, vent’anni fa, e che ha fortemente voluto mettere in piedi il revival, arrivando anche a dirigerne le sei prime serate con un ciak dedicato all’amico scomparso Antonello Fassari.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - I Cesaroni – Il Ritorno, anticipazioni quarta puntata di lunedì 4 maggio 2026

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Marco racconta a sua figlia Marta la storia d’amore con Eva. Sicuramente uno dei momenti più belli di questa stagione “I Cesaroni il Ritorno” - facebook.com facebook