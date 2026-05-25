I Cesaroni chiudono bottega lunedì prossimo

Quando si dice: “credere sino in fondo in ciò che si fa”. Canale 5 fa dietrofront e, dopo il decimo episodio dei Cesaroni 7 – il terzo trasmesso in solitaria – manderà in onda gli ultimi due insieme lunedì prossimo, così da chiudere con una settimana d’anticipo rispetto alla tabella di marcia. Tabella di marcia che era stata riformulata in corso d’opera, come ricorderete. Inizialmente la serie diretta da Claudio Amendola doveva infatti tenere banco per sei prime serate, con due episodi in onda ogni volta. Poi, dopo il crollo auditel della seconda puntata, la decisione di trasmettere un solo episodio ogni lunedì, per arginare l’orario monstre che il prime time stava assumendo dopo il lungo access de La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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