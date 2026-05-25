I 150 anni della Milano-Torino Da Paderno alla Brianza in velocipede

Da ilgiorno.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per i 150 anni della Milano-Torino, si sono svolte manifestazioni con partecipanti che indossavano abiti d’epoca, tra cui giacche a righe, panciotti e bombette per gli uomini e pizzi e cappellini a tesa larga per le donne. I partecipanti hanno pedalato su biciclette storiche, anche in legno, partendo da Paderno e arrivando in Brianza. La corsa ha visto in sella appassionati che hanno riscoperto biciclette di epoca passata.

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Giacche a righe, panciotti e bombette per gli uomini in sella a storici velocipedi, anche in legno. Pizzi e cappellini a tesa larga per le donne, anche loro su biciclette d’epoca, a tagliare il traguardo. Una sfilata di 13 chilometri, ieri mattina, ha unito il quartiere di Cassina Amata alla Brianza per rievocare la prima edizione, 150 anni fa, della mitica Milano-Torino, che fu vinta dal ventunenne padernese Paolo Magretti, il 25 maggio 1876. "È la più antica classica del ciclismo. Magretti, primo vincitore della corsa che si disputava su velocipedi a ruota alta, di professione era scienziato – raccontano gli organizzatori -. Abbiamo deciso di far partire la rievocazione da Cassina Amata, davanti alla casa dove ha vissuto questo grande pioniere delle due ruote". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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