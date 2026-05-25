i 150 anni della milano torino da paderno alla brianza in velocipede

Notizia in breve

Per i 150 anni della Milano-Torino, si sono svolte manifestazioni con partecipanti che indossavano abiti d’epoca, tra cui giacche a righe, panciotti e bombette per gli uomini e pizzi e cappellini a tesa larga per le donne. I partecipanti hanno pedalato su biciclette storiche, anche in legno, partendo da Paderno e arrivando in Brianza. La corsa ha visto in sella appassionati che hanno riscoperto biciclette di epoca passata.