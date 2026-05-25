Hyundai introduce l'allestimento Dark Line su i20 e Bayon, dopo il successo di Tucson in Italia. Questa versione aggiunge un look più sportivo a entrambe le vetture. I prezzi e le specifiche dettagliate non sono stati ancora comunicati. La Casa coreana mira a rafforzare l’immagine di questi modelli con questa nuova opzione estetica. L’allestimento Dark Line sarà disponibile per i clienti interessati a personalizzare le proprie auto con un tocco più aggressivo.

Dopo il successo di mercato fatto registrare su Tucson, Hyundai estende l'allestimento Dark Line anche su i20 e Bayon, rafforzando ulteriormente il posizionamento del brand nel segmento B e B-Suv. Sviluppato specificamente per il mercato italiano, l'allestimento Dark Line presenta elementi estetici dedicati e finiture scure che lo rendono immediatamente riconoscibile. Con l'arrivo del Model Year 2027, Hyundai Tucson Dark Line va incontro ad un importante aggiornamento che arricchisce l'allestimento, con l'introduzione, per esempio, dei nuovi cerchi Satin Grey da 19", mantenendo inalterato il prezzo di listino. Il modello continua a distinguersi per un'offerta estremamente ampia e articolata, con motorizzazioni benzina, il cui prezzo di listino parte da 34. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hyundai, l'allestimento Dark Line debutta sulla i20 e sul Suv Bayon: novità e prezzi

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HYUNDAI TUCSON 2026 Dark Line: ANTEPRIMA e PREZZI

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