L’interruzione del traffico nel Canale di Hormuz ha sollevato preoccupazioni sulla disponibilità di carburante e sui voli estivi. Nonostante la chiusura dello stretto, i voli sono proseguiti regolarmente grazie a rotte alternative e a misure di gestione del traffico aereo. Non sono stati segnalati blackout di carburante o interruzioni significative nelle operazioni di volo. La situazione ha mantenuto la normalità nei collegamenti aerei destinati alle vacanze estive.

Voli per le vacanze estive salvi oppure no? È questa la domanda che affolla le menti dei viaggiatori italiani da quando lo Stretto di Hormuz è stato chiuso a causa del conflitto in Iran. E nonostante i tanto temuti rialzi dei biglietti e le scorte europee a più riprese date per spacciate, la risposta sembra essere positiva. Lo scenario peggiore possibile, quello degli aerei fermi causa mancanza di carburante e milioni di passeggeri a casa, è stato infatti evitato. Nonostante gli avvertimenti della Iea (Agenzia internazionale dell'energia) e il piano d'emergenza dell'Unione Europea per evitare la fine delle riserve, l'estate e le tanto desiderate ferie sembrano essere sicure per i passeggeri italiani ed europei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Hormuz chiuso ma aerei in volo: così è stato evitato il blackout del carburante. Vacanze salve

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Stop, stop, stop: Control tower warning before plane crashes into fire truck at LaGuardia

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La crisi di Hormuz ci riguarda davvero: il jet fuel, indispensabile per gli aerei, è una frazione del petrolio. L'Europa, che una volta lo produceva, ha chiuso raffinerie e ora importa, rendendosi vulnerabile a rotte marittime instabili. #Geopolitica #Energia #Econo x.com

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