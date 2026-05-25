Le navi nel Golfo di Hormuz sono state bloccate per giorni a causa di un ingorgo tra mine e tensioni militari. Ora alcune di esse stanno iniziando a uscire dall’area, ma si temono possibili favoritismi nelle decisioni di sblocco. La situazione ha generato preoccupazioni tra le compagnie di navigazione, mentre sui ponti delle navi si aspettano dichiarazioni ufficiali di rappresentanti politici, con un senso di attesa crescente. Non ci sono ancora indicazioni chiare sui tempi di ripresa delle operazioni.

Si passa? Torniamo a Casa? Sui ponti delle navi le dichiarazioni di Trump sono attese, ormai, con una crescente ansia. C’è anche chi interrompe la telefonata con i familiari pur di seguire le uscite del presidente americano. L’unica cosa che viene commentata con qualche entusiasmo è il fatto che Hormuz è diventato centrale nella trattativa; gli stessi messaggi che da bordo arrivano alle famiglie sottolineano che, questo particolare, ha riacceso le speranze per una soluzione a breve. Ma come si prepara il levate le ancore? Cominciamo col dire subito che le posizioni sono diverse a seconda se parliamo di navi cariche in uscita da Hormuz o, viceversa, di navi, soprattutto petroliere, che devono raggiungere una delle raffinerie all’interno del Golfo Persico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, 2.000 navi bloccate: uscita dall'ingorgo tra le mine. E c'è la paura dei "favoritismi"

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Trump's Hormuz Gamble. America Has No Way Out.

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#RelataRefero #Iran: da ieri, circa 30 navi hanno attraversato lo Stretto di #Hormuz, nel rispetto del protocollo di gestione iraniano agenzianova.com/news/hormuz-i-… x.com