Hojlund due gol e due assist nelle ultime tre | la chiusura di stagione è da top al fanta

Da gazzetta.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’attaccante danese ha segnato due gol e fornito due assist nelle ultime tre partite, portando il totale a dodici reti stagionali. Nel finale di campionato, si è distinto come uno dei protagonisti, contribuendo in modo significativo alle prestazioni della squadra. La sua forma recente lo rende un elemento molto appetibile nelle fantasquadre, grazie alle sue prestazioni offensive e alla capacità di incidere nelle partite decisive.

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Acquistato dal Napoli la scorsa estate per sopperire al pesante infortunio di Lukaku, Rasmus Hojlund è riuscito a non far rimpiangere l'attaccante belga. Autore di dodici gol e cinque assist in campionato, il danese ha superato sia la quota gol (9) registrata in maglia Atalanta nella Serie A 2022-23, sia lo score delle due annate di Premier League (2023-24 e 2024-25) trascorse al Manchester United e concluse rispettivamente con 10 e 4 reti. Riscattato ufficialmente dopo il raggiungimento del traguardo Champions, il numero 19 ha così espresso - attraverso il personale profilo Instagram - tutta la sua gioia per l'ufficialità della permanenza in azzurro: "Nell’ultimo anno mi sono già sentito un giocatore di questa squadra a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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