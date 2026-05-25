L’attaccante danese ha segnato due gol e fornito due assist nelle ultime tre partite, portando il totale a dodici reti stagionali. Nel finale di campionato, si è distinto come uno dei protagonisti, contribuendo in modo significativo alle prestazioni della squadra. La sua forma recente lo rende un elemento molto appetibile nelle fantasquadre, grazie alle sue prestazioni offensive e alla capacità di incidere nelle partite decisive.

Acquistato dal Napoli la scorsa estate per sopperire al pesante infortunio di Lukaku, Rasmus Hojlund è riuscito a non far rimpiangere l'attaccante belga. Autore di dodici gol e cinque assist in campionato, il danese ha superato sia la quota gol (9) registrata in maglia Atalanta nella Serie A 2022-23, sia lo score delle due annate di Premier League (2023-24 e 2024-25) trascorse al Manchester United e concluse rispettivamente con 10 e 4 reti. Riscattato ufficialmente dopo il raggiungimento del traguardo Champions, il numero 19 ha così espresso - attraverso il personale profilo Instagram - tutta la sua gioia per l'ufficialità della permanenza in azzurro: "Nell’ultimo anno mi sono già sentito un giocatore di questa squadra a tutti gli effetti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hojlund, due gol e due assist nelle ultime tre: la chiusura di stagione è da top al fanta

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Conte stunned by Hojlund MVP after goal & assist against AC Milan in Super Cup semi-final

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#NapoliUdinese 1-0 pt Un gol, due infortuni e una pennellata. #Hojlund di forza su assist perfetto di #DeBruyne. Nel frattempo la maledizione infortuni cala sul #Maradona: prima #Alisson poi #Lobotka. #Conte assiste e pensa. Sarà l'ultima? x.com

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