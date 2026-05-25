Hojlund ha espresso il desiderio di continuare a lavorare con l'allenatore, dopo aver segnato il gol decisivo nella vittoria del Napoli contro l’Udinese per 1-0. La partita ha concluso il campionato con questa vittoria, confermando il risultato finale. La dichiarazione del giocatore è stata rivolta direttamente all’allenatore, con il quale vorrebbe proseguire il rapporto.

Il Napoli chiude il campionato battendo l’Udinese per 1-0 e trovando ancora una volta la firma di Rasmus Hojlund. Il centravanti danese ha deciso la sfida, ma nel post partita a DAZN il suo pensiero è andato soprattutto ad Antonio Conte, il tecnico che lo ha voluto in azzurro e che potrebbe aver vissuto l’ultima gara sulla panchina partenopea. Il legame tra l’attaccante e l’allenatore emerge in modo netto dalle parole di Hojlund. A suo giudizio, Conte ha avuto un ruolo centrale nel suo arrivo e nella sua crescita durante la stagione. “È uno dei più grandi allenatori al mondo, una grande persona, mi ha fatto crescere e sono stato benissimo con lui”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Hojlund chiama Conte: “Mi piacerebbe continuare con lui”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Guardiola svela: «Non allenerò per un po’. Mi piacerebbe continuare a far parte di questo club»L'allenatore di calcio ha annunciato di non avere intenzione di allenare per un certo periodo, specificando di desiderare comunque di rimanere nel...

Alisson Santos non ha dubbi: «Il Napoli è un sogno, mi piacerebbe restare a lungo! Conte mi ha aiutato così»Alisson Santos, attaccante del Napoli, ha commentato i primi mesi in Italia, sottolineando che il club rappresenta un sogno e manifestando il...

Temi più discussi: Serie A, Napoli-Udinese 1-0: Hojlund fa esultare Conte nel giorno dell’addio; Da McTominay a Hojlund, Conte ha ridato vita ai campioni: con l'Udinese tocca ancora a loro; Al Napoli basta Hojlund, Udinese mai in partita: l'avventura azzurra di Conte si chiude coi tre punti. La cronaca; Il Napoli saluta Conte con un successo: Hojlund piega l'Udinese.

Dopo Conte via anche Hojlund: Qui per lui, vorrei continuare insiemeÈ stato molto importante, è uno dei motivi per cui sono venuto qui. Parole e musica di Rasmus Hojlund, centravanti del Napoli a segno anche nell’1-0 sull’Udinese, parla così del possibile addio di A ... msn.com

Rambaudi: Conte ha avuto paura del Como. Hojlund? Gioca troppo lontano dalla portaRoberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio' su Televomero, parlando così dell'annata del Napoli: A questo punto della stagione si è fatto un calcolo, Conte è stato ... tuttomercatoweb.com