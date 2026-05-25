Harry Potter | un nuovo video di HBO Max svela una scena inedita tagliata dal film

Notizia in breve

HBO Max ha pubblicato un nuovo video promozionale della serie TV reboot di Harry Potter, che mostra una scena inedita della prima stagione dedicata a La Pietra Filosofale. La clip rivela dettagli non presenti nel film originale, offrendo uno sguardo esclusivo sui contenuti della serie. La prima stagione è incentrata sui primi capitoli della saga e sarà disponibile prossimamente sulla piattaforma di streaming.