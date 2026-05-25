Harry Potter | un nuovo video di HBO Max svela una scena inedita tagliata dal film
HBO Max ha pubblicato un nuovo video promozionale della serie TV reboot di Harry Potter, che mostra una scena inedita della prima stagione dedicata a La Pietra Filosofale. La clip rivela dettagli non presenti nel film originale, offrendo uno sguardo esclusivo sui contenuti della serie. La prima stagione è incentrata sui primi capitoli della saga e sarà disponibile prossimamente sulla piattaforma di streaming.
Il debutto della tanto attesa serie TV reboot di Harry Potter si avvicina. HBO Max ha finalmente rilasciato un nuovo video promozionale che offre uno sguardo inedito sulla prima stagione, incentrata su La Pietra Filosofale. In arrivo sulla piattaforma streaming durante il periodo natalizio, ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan per un dettaglio fondamentale: il ritorno di una famosa scena tagliata nel film del 2001. La nuova clip mostra infatti sequenze inedite del “Trio d’Oro” (Harry, Ron ed Hermione) ai piedi delle scale mobili di Hogwarts, l’incontro tra Harry e Ollivander e, soprattutto, i preparativi per una cruciale partita di Quidditch finora mai vista sullo schermo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
HARRY POTTER UND DER STEIN DER WEISEN Teaser Trailer German Deutsch OmU (2026)
Notizie e thread social correlati
Harry Potter: Il primo trailer della serie HBO svela il nuovo cast. Ecco il confronto con quello del filmIl primo trailer della serie TV di Harry Potter, prodotta da HBO, è stato diffuso, mostrando il nuovo cast che interpreterà i personaggi della saga.
Harry Potter pronto a giocare a Quidditch nel nuovo promo delle serie HBO MaxHBO Max ha pubblicato un nuovo video promozionale in cui mostra le serie che arriveranno nel corso del 2026.
Temi più discussi: Harry Potter, solo alle scale piace cambiare; Harry Potter pronto a giocare a Quidditch nel nuovo promo delle serie HBO Max; MinaLima: presto un nuovo gioco da tavolo di Harry Potter; Harry Potter, la serie TV verso un cambiamento del tutto inaspettato: il volto di un personaggio chiave non sarà più lo stesso.
Nuovo Piton, nuove polemiche: la serie di Harry Potter è già sotto processo ancora prima di arrivare in streaming. Ma dietro le critiche al casting si nasconde un alibi perfetto: la nostalgia per qualcosa che nessun reboot potrà mai replicare https://tinyurl.com/ facebook
il 23 Maggio 1967 nasce Philip James Phil Selway, cantautore, batterista e corista dei Radiohead. Selway ha pubblicato anche diversi album come solista ed è apparso nel film Harry Potter e il calice di fuoco, come un membro della band The Weird Sisters, x.com
Harry Potter, la serie HBO cambia anche i costumi: la trasformazione delle divise da Quidditch fa già tendenzaHarry Potter, la serie ufficiale targata HBO Max presenterà alcune differenze rispetto alla rappresentazione cinematografica. La prima novità sostanziale riguarda i costumi: la scelta della produzione ... cineblog.it
La serie di Harry Potter: Un personaggio importante sarà reinserito nel cast già nella stagione 2La prossima serie di Harry Potter sembra perdere un personaggio ricorrente chiave dopo la prima stagione: secondo Deadline, l'attrice di Ginny Weasley, Gracie Cochrane, non tornerà per la seconda stag ... notebookcheck.it
Ti offrono 10 milioni di dollari per scrivere un nuovo libro di HP. Cosa scriveresti? reddit