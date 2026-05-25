Harry Potter | un nuovo video di HBO Max svela una scena inedita tagliata dal film

Da nerdpool.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

HBO Max ha pubblicato un nuovo video promozionale della serie TV reboot di Harry Potter, che mostra una scena inedita della prima stagione dedicata a La Pietra Filosofale. La clip rivela dettagli non presenti nel film originale, offrendo uno sguardo esclusivo sui contenuti della serie. La prima stagione è incentrata sui primi capitoli della saga e sarà disponibile prossimamente sulla piattaforma di streaming.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il debutto della tanto attesa serie TV reboot di Harry Potter si avvicina. HBO Max ha finalmente rilasciato un nuovo video promozionale che offre uno sguardo inedito sulla prima stagione, incentrata su La Pietra Filosofale. In arrivo sulla piattaforma streaming durante il periodo natalizio, ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan per un dettaglio fondamentale: il ritorno di una famosa scena tagliata nel film del 2001. La nuova clip mostra infatti sequenze inedite del “Trio d’Oro” (Harry, Ron ed Hermione) ai piedi delle scale mobili di Hogwarts, l’incontro tra Harry e Ollivander e, soprattutto, i preparativi per una cruciale partita di Quidditch finora mai vista sullo schermo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

harry potter un nuovo video di hbo max svela una scena inedita tagliata dal film
© Nerdpool.it - Harry Potter: un nuovo video di HBO Max svela una scena inedita tagliata dal film
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

HARRY POTTER UND DER STEIN DER WEISEN Teaser Trailer German Deutsch OmU (2026)

Video HARRY POTTER UND DER STEIN DER WEISEN Teaser Trailer German Deutsch OmU (2026)

Notizie e thread social correlati

Harry Potter: Il primo trailer della serie HBO svela il nuovo cast. Ecco il confronto con quello del filmIl primo trailer della serie TV di Harry Potter, prodotta da HBO, è stato diffuso, mostrando il nuovo cast che interpreterà i personaggi della saga.

Harry Potter pronto a giocare a Quidditch nel nuovo promo delle serie HBO MaxHBO Max ha pubblicato un nuovo video promozionale in cui mostra le serie che arriveranno nel corso del 2026.

Temi più discussi: Harry Potter, solo alle scale piace cambiare; Harry Potter pronto a giocare a Quidditch nel nuovo promo delle serie HBO Max; MinaLima: presto un nuovo gioco da tavolo di Harry Potter; Harry Potter, la serie TV verso un cambiamento del tutto inaspettato: il volto di un personaggio chiave non sarà più lo stesso.

harry potter harry potter un nuovoHarry Potter, la serie HBO cambia anche i costumi: la trasformazione delle divise da Quidditch fa già tendenzaHarry Potter, la serie ufficiale targata HBO Max presenterà alcune differenze rispetto alla rappresentazione cinematografica. La prima novità sostanziale riguarda i costumi: la scelta della produzione ... cineblog.it

harry potter harry potter un nuovoLa serie di Harry Potter: Un personaggio importante sarà reinserito nel cast già nella stagione 2La prossima serie di Harry Potter sembra perdere un personaggio ricorrente chiave dopo la prima stagione: secondo Deadline, l'attrice di Ginny Weasley, Gracie Cochrane, non tornerà per la seconda stag ... notebookcheck.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web