HBO Max ha pubblicato un nuovo video promozionale in cui mostra le serie che arriveranno nel corso del 2026. Tra le anteprime, figura anche una produzione ispirata a Harry Potter, incentrata sulla partita di Quidditch. La clip include immagini di scene e personaggi, ma non fornisce dettagli sulla trama o sui protagonisti. La piattaforma ha annunciato diverse novità per l’anno prossimo, senza specificare date precise di uscita.

La piattaforma di streaming ha condiviso un video in cui presenta gli show in arrivo sugli schermi nei prossimi mesi del 2026. HBO Max ha condiviso un nuovo video promozionale che contiene delle immagini inedite delle sue serie in arrivo nei prossimi mesi, tra cui Harry Potter e Lanterns. Per assistere al primo capitolo della storia tratta dai romanzi scritti da J.K. Rowling bisognerà aspettare fino a Natale, mentre lo show targato DC debutterà il 16 agosto. Nuove scene della storia di Harry Potter Nello spot si vedono delle scene tratte dalla serie Harry Potter in cui il giovane protagonista compra la sua bacchetta magica prima di andare a Hogwarts, dove sarà impegnato anche a giocare a Quidditch. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter pronto a giocare a Quidditch nel nuovo promo delle serie HBO Max

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HBO Harry Potter Quidditch feels off…

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