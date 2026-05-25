Harmoge sculture romane ai Raggi X | studio su tecnologie e materiali

Uno studio sulle tecniche di assemblaggio e riparazione delle grandi sculture e architetture romane ha analizzato materiali e metodologie utilizzate. Il progetto Harmoge ha condotto analisi con Raggi X per comprendere come queste opere fossero montate e fissate nell’antica Roma. I ricercatori hanno esaminato le tecnologie impiegate, offrendo dettagli sui processi costruttivi e sulle modalità di manutenzione delle strutture. I risultati forniscono nuove informazioni sulle tecniche di lavorazione e conservazione dell’epoca.

Come venivano assemblate, riparate e fissate le grandi sculture e le architetture dell’antica Roma? A questa domanda risponde il progetto Harmoge (Hellenistic and Roman Methods of Joining. Exploring the Joins and Attachments of Freestanding Sculpture and Architectural Decoration (2nd century BCE – 3rd century CE), finanziato dal Ministero dell’Universita’ e della Ricerca nell’ambito dei PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale), che vede la collaborazione dell’ Universita’ di Pisa, dell’ Universita’ Ca’ Foscari Venezia e dell’ Istituto di Chimica dei Composti Organometallici del CNR (ICCOM-CNR), in partnership con il Museo Nazionale Romano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

10 aprile: studio internazionale sulle ville romane dal MediterraneoIl 10 aprile si svolgerà una giornata di studio internazionale dedicata alle ville romane del Mediterraneo, organizzata dal Parco Archeologico di...

Ripascimento, stop ai lavori a Salerno e Cetara: verifiche su materiali e ritardiI lavori di ripascimento lungo la costa salernitana sono stati temporaneamente sospesi.

Assemblare la Roma Antica: il progetto HARMOGE svela i segreti delle sculture e delle architetture romaneIl progetto HARMOGE studia come venivano assemblate e restaurate le sculture dell'antica Roma. Tecniche XRF e Raman ... gonews.it

Venezia, Ca’ Foscari: scoperte le tecniche di assemblaggio delle statue romaneIl progetto di ricerca Harmoge ha individuato i materiali e le tecnologie utilizzati in epoca ellenistica e romana, tra il II secolo a.C. e il III secolo d.C., per assemblare, fissare e restaurare ... genteveneta.it