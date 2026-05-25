Happy museum - ultimo apericena al Museo Mudias di palazzo Settanni
Sabato 30 maggio 2026 alle 20:00 si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna “Happy Museum – Apericena al Museo” al Museo MuDiAS di Palazzo Settanni. L’evento, alla sua sesta edizione, conclude le iniziative legate alle celebrazioni del decennale del museo di Rutigliano. La serata prevede un apericena e si inserisce nel calendario culturale promosso dal museo stesso.
Sabato 30 maggio 2026, alle ore 20:00, Palazzo Settanni accoglie l’ultimo appuntamento con la rassegna culturale “HAPPY MUSEUM – APERICENA AL MUSEO”, giunta alla sua 6ª edizione e parte integrante delle celebrazioni per il Decennale del Museo MuDiAS di Rutigliano.Per l’occasione, il pubblico sarà. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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Happy museum - 2° apericena al museo Mudias di RutiglianoDopo il primo evento, si tiene il secondo apericena al museo MuDiAS di Rutigliano, situato in Palazzo Settanni.