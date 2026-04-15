Happy museum - 2° apericena al museo Mudias di Rutigliano
Dopo il primo evento, si tiene il secondo apericena al museo MuDiAS di Rutigliano, situato in Palazzo Settanni. La rassegna culturale “HAPPY MUSEUM – APERICENA AL MUSEO” continua con questa iniziativa, in occasione del decennale del museo. L'evento si svolge nel contesto della promozione delle attività culturali e sociali organizzate dall'istituzione museale.
Dopo il successo del primo appuntamento, prosegue la rassegna culturale “HAPPY MUSEUM – APERICENA AL MUSEO” per celebrare il Decennale del MuDiAS di Rutigliano, a Palazzo Settanni.Il secondo incontro, in programma per sabato 18 aprile alle ore 20:00, accompagnerà il pubblico in un'affascinante.🔗 Leggi su Baritoday.it
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