Negli Stati Uniti sono state diffuse nuove teorie complottiste riguardanti l’hantavirus. Le narrazioni collegano il rischio di contagio a presunti progetti di controllo globale, alimentando discorsi senza fondamento scientifico. Tali affermazioni si sono diffuse sui social media e tra alcune fonti online, senza basi ufficiali o dati verificati. Non sono state segnalate modifiche nelle modalità di trasmissione o nelle misure di prevenzione ufficiali.

Nuove narrazioni complottiste sul rischio dell’hantavirus emergono negli Stati Uniti, alimentate da teorie che collegano il contagio a presunti progetti di controllo globale. La gestione della salute pubblica si trova a dover fronteggiare non solo la minaccia biologica, ma anche la velocità con cui le disinformazione si ripropongono sotto forme diverse rispetto al passato. Tra gestione sanitaria e polemiche sulle figure istituzionali. Il dibattito attuale si è acceso attorno alla figura del sottosegretario alla Salute americano Brian Christine, incaricato della gestione dei contagi. La sua nomina ha sollevato critiche per il suo precedente professionale come urologo, specializzato in podcast dedicati alla salute sessuale maschile, denominato Erection Connection. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Hantavirus Facts vs Conspiracy Theories | What The WHO And Moderna Don't Want You To Question!

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