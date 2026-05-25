Guardiola e l’addio al City ieri ha ricevuto una chiamata da un calciatore del Napoli | Kevin De Bruyne

Ieri, Pep Guardiola ha annunciato il suo addio al Manchester City dopo dieci anni. La decisione è stata comunicata al termine dell’ultima partita disputata allo stadio Etihad, durante la quale ha salutato i tifosi. Nella stessa giornata, un calciatore del Napoli ha chiamato l’allenatore per discutere di un possibile trasferimento. Guardiola ha ricevuto questa comunicazione prima di lasciare il club, senza ulteriori dettagli sui contenuti della conversazione.

L’addio di Pep Guardiola al Manchester City ha emozionato il mondo del calcio. Dopo dieci anni ricchi di successi, trofei e record storici, il tecnico catalano ha salutato i tifosi inglesi al termine della sua ultima partita all’Etihad Stadium. Una serata intensa, piena di applausi e commozione per uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni. Nel post partita, Guardiola ha raccontato di aver ricevuto una telefonata speciale da Kevin De Bruyne, suo ex simbolo al City e oggi protagonista con il SSC Napoli. Le parole dell’allenatore hanno colpito tutti: “La telefonata di Kevin significa tutto per me, più dei titoli. Sono i ricordi creati insieme la cosa davvero speciale”. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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PEP GUARDIOLA GONE!!! XABI ALONSO IN!!! MICHAEL CARRICK STAYS!!! A NEW ERA BEGINS!!! | FROM MY LEFT

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