Grave incidente oltre confine | schianto tra una moto e un camion morto giovane austriaco

Un motociclista di 37 anni è deceduto in un incidente avvenuto questa mattina tra Divaca e Senožece, in Slovenia. La collisione ha coinvolto una moto e un camion, causando gravi danni e il decesso del motociclista. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate letali. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi di legge.

Un motociclista austriaco di 37 anni è morto in un gravissimo incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi 25 maggio lungo la strada tra Diva?a e Senože?e, in Slovenia. Il sinistro è andato in scena poco prima delle 10 e ha visto coinvolto, oltre al centauro, anche due camion. In. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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MAXI INCIDENTE IN GALLERIA SULLA1: SCONTRO TRA TIR. UN MORTO E CHIUSA LAUTOSTRADA

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