gli studenti della prima b del liceo grassi di lecco ritrovano la prof di inglese 50 anni dopo

Notizia in breve

Gli studenti della prima B del liceo Grassi di Lecco si sono riuniti a 50 anni dalla loro prima lezione. La professoressa di inglese, che aveva insegnato loro mezzo secolo fa, parteciperà a una lezione speciale durante l’evento. I ragazzi e l’insegnante si sono incontrati per condividere ricordi e approfondire la lingua straniera, in un momento che ha unito passato e presente.