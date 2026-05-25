Gli studenti della prima B del liceo Grassi di Lecco ritrovano la prof di inglese 50 anni dopo
Gli studenti della prima B del liceo Grassi di Lecco si sono riuniti a 50 anni dalla loro prima lezione. La professoressa di inglese, che aveva insegnato loro mezzo secolo fa, parteciperà a una lezione speciale durante l’evento. I ragazzi e l’insegnante si sono incontrati per condividere ricordi e approfondire la lingua straniera, in un momento che ha unito passato e presente.
Lecco, 25 maggio 2026 – Un ritrovo mezzo secolo dopo dei ragazzi della mitica prima B. E con loro ci sarà pure la prof di inglese, che salirà di nuovo in cattedra per una lezione speciale, tra amarcord e lingua straniera. Giovedì prossimo, a distanza di 50 anni dal loro ingresso alle superiori, i liceali della storica sezione B del Liceo Scientifico Grassi di Lecco varcheranno di nuovo le porte della scuola per una rimpatriata: oltre a rincontrarsi – per molti di loro sarà la prima volta dopo la maturità -, torneranno in classe per due ore di lezione con la loro insegnante di inglese di allora, la professoressa Luisa Rasca. “L’iniziativa, organizzata con spirito conviviale e affettuoso, vuole essere molto più di un semplice incontro tra ex compagni di classe – spiega Renato Ornaghi, una delle anime della reunion -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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