Gli avvocati di Sempio e le perizie per far crollare le accuse La scarpa insanguinata e l’impronta vicino a Chiara Poggi | la risposta sugli audio – I video

Gli avvocati di Andrea Sempio hanno presentato alle autorità di Pavia un pacchetto di consulenze tecniche, completato in 20 giorni. Le perizie sono state richieste per confutare le accuse, in particolare riguardo alla scarpa insanguinata e all’impronta trovate vicino a Chiara Poggi. I legali hanno anche fornito risposte sugli audio e i video, contestando le interpretazioni degli investigatori. La difesa si concentra sulla verifica dei reperti e delle registrazioni audio e video raccolte durante le indagini.

I legali di Andrea Sempio rispondono ai pm di Pavia con il pacchetto di consulenze tecniche preparato nei 20 giorni concessi dal codice. A poco più di due settimane dalla chiusura dell’inchiesta, arrivata lo scorso 7 maggio, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia tentano la controffensiva in vista del possibile processo sull’omicidio di Chiara Poggi con il 38enne accusato di omicidio volontario con l’aggravante della crudeltà. Il deposito telematico comprende cinque elaborati tecnici. C’è la consulenza dattiloscopica sull’impronta 33, quella sulla Bpa (la cosiddetta bloodstain pattern analysis), una relazione medico-legale dedicata a cause e orario della morte, un supplemento genetico sul Dna rinvenuto sotto le unghie della vittima e infine un accertamento antropometrico sulle impronte di scarpa. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Andrea Sempio, tutte le accuse su Garlasco: gli audio su Chiara Poggi e Stasi, le ricerche sul satanismo e l’impronta «bagnata»Le indagini sui recenti sviluppi legati a Andrea Sempio hanno portato alla luce numerosi dettagli, tra cui gli audio relativi a Chiara Poggi e Stasi,...

Garlasco, gli avvocati di Poggi contro le nuove accuse a Sempio: “Suggestioni mediatiche non modificano la realtà del fatti”Gli avvocati che rappresentano la famiglia Poggi hanno commentato le nuove accuse rivolte a un uomo coinvolto nel caso di Garlasco, affermando che le...

Temi più discussi: Garlasco, gli avvocati di Andrea Sempio pronti a depositare le perizie: consulenza personologica, antropometrica e Bpa; Caso Garlasco, furia del padre di Sempio, Andrea è innocente, vittima di una vigliaccata; Sono tutti stra-corrotti: l'attacco di Sempio ai pm di Pavia. Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi e lo sfogo con l'amica dopo l'incontro con gli avvocati; Le lettere della mamma di Sempio a Stasi: Non ti insulto, ti basta guardarti allo specchio.

#OPEN OmicidiPavia Sono tutti stra-corrotti: l’attacco di Sempio ai pm di Pavia. Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi e lo sfogo con l’amica dopo l’incontro con gli avvocati 24 Maggio 2026 - 07:54 Giovanni Ruggiero sempio-poggi-interrogatori I sospetti pesan x.com

Garlasco, la Procura chiude le indagini: 'Chiara Poggi uccisa da Sempio' - Notizie - Ansa.it reddit

Garlasco, Dna sulle unghie e impronta 33: ecco gli indizi che la difesa di Sempio vuole smontareIl contrattacco e cosa succede ora. Le sei consulenze chiave che gli avvocati di Andrea Sempio useranno per rispondere alle accuse della procura di Pavia e dei carabinieri ... rainews.it

Garlasco, la difesa di Sempio vuol confutare le relazioni: gli audio sono commenti e non confessioniOltre a 5 consulenze tecniche che vogliono confutare le relazioni dei consulenti dei pubblici ministeri che indagano sul delitto, gli avvocati di Sempio depositano in Procura, a Pavia, una memoria ... rainews.it