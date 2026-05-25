Giovani futuro e imprese | al via il Future Campus Vallesina

Un evento formativo gratuito dedicato ai ragazzi tra i 15 e i 18 anni è partito nel territorio. L’obiettivo è aiutarli a scoprire il mondo del lavoro, le proprie passioni e le competenze utili per il futuro. L’iniziativa si svolge presso il “Future Campus Vallesina” e coinvolge giovani interessati a esplorare le possibilità professionali e personali. Il percorso durerà diversi giorni e prevede attività pratiche e incontri con esperti.

JESI- Un’esperienza formativa gratuita dedicata ai ragazzi tra i 15 e i 18 anni, per accompagnarli nella scoperta del mondo del lavoro, delle proprie passioni e delle competenze necessarie per affrontare il futuro. È questo l’obiettivo di “Future Campus Vallesina 2026”, la nuova iniziativa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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