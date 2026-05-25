Il Comune di Firenze ripropone le Palestre all’aperto anche quest’estate, offrendo ginnastica gratuita nei parchi e nelle aree pubbliche dei quartieri. Le attività comprendono ginnastica dolce al mattino e esercizi più dinamici nel tardo pomeriggio. Le sessioni si tengono in giardini e spazi all’aperto, senza costi per i partecipanti. L’iniziativa interessa diverse zone della città, con programmi specifici per tutte le età.

Anche quest’estate il Comune di Firenze porta lo sport nei quartieri: ginnastica dolce al mattino, attività dinamiche e coinvolgenti nel tardo pomeriggio in giardini e aree pubbliche. Tutte gratuite. Da giugno a settembre torna ’Palestre all’aperto’, il progetto di Palazzo Vecchio che mira a promuovere salute, benessere fisico, condivisione, sicurezza degli spazi attraverso la loro vivibilità. "Un progetto che torna ancora più ampio – annuncia l’assessora allo Sport, Letizia Perini – visto che ogni anno le richieste sono sempre di più". Tramite l’affidamento a soggetti esterni (Uisp, Msp, Pugilistica San Giovanni, Sport è vita e The... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ginnastica gratis al parco. Torna Palestre all’aperto. Ecco la guida a tutti i corsi

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