Ginnastica gratis al parco Torna Palestre all’aperto Ecco la guida a tutti i corsi

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Comune di Firenze ripropone le Palestre all’aperto anche quest’estate, offrendo ginnastica gratuita nei parchi e nelle aree pubbliche dei quartieri. Le attività comprendono ginnastica dolce al mattino e esercizi più dinamici nel tardo pomeriggio. Le sessioni si tengono in giardini e spazi all’aperto, senza costi per i partecipanti. L’iniziativa interessa diverse zone della città, con programmi specifici per tutte le età.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Anche quest’estate il Comune di Firenze porta lo sport nei quartieri: ginnastica dolce al mattino, attività dinamiche e coinvolgenti nel tardo pomeriggio in giardini e aree pubbliche. Tutte gratuite. Da giugno a settembre torna ’Palestre all’aperto’, il progetto di Palazzo Vecchio che mira a promuovere salute, benessere fisico, condivisione, sicurezza degli spazi attraverso la loro vivibilità. "Un progetto che torna ancora più ampio – annuncia l’assessora allo Sport, Letizia Perini – visto che ogni anno le richieste sono sempre di più". Tramite l’affidamento a soggetti esterni (Uisp, Msp, Pugilistica San Giovanni, Sport è vita e The... 🔗 Leggi su Lanazione.it

ginnastica gratis al parco torna palestre all8217aperto ecco la guida a tutti i corsi
© Lanazione.it - Ginnastica gratis al parco. Torna Palestre all’aperto. Ecco la guida a tutti i corsi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

41 K SPECIALI

Video 41 K SPECIALI

Notizie e thread social correlati

Make-up gratis e consigli per la pelle: in Gae Aulenti arriva il 'beauty point' aperto a tuttiFino a venerdì 1° maggio, in piazza Gae Aulenti si tiene un evento dedicato alla cura della pelle e al trucco.

Da Siena a Cortona: al via “Camminata sulla Via Lauretana”, gratis e aperta a tutti, guida compresaDa Siena a Cortona si svolge la prima edizione della “Camminata sulla Via Lauretana”, un evento gratuito e aperto a tutti, con guide incluse.

Argomenti più discussi: Muoviti che ti fa bene, nei parchi della città di Cesena torna il progetto di attività fisica gratuita; Ginnastica gratis al parco. Torna Palestre all’aperto. Ecco la guida a tutti i corsi; Torna il Tibur Open Gym: quattro giorni di sport gratis al Parco Bei; Muoviti che ti fa bene, nei parchi di Cesena torna il progetto di attività fisica gratuita -.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web