Geografia alle medie un’ora a settimana per obiettivi ministeriali impossibili

Le scuole medie hanno introdotto un’ora settimanale dedicata alla geografia, come richiesto dal nuovo curricolo ministeriale. Durante un incontro a aprile, il Dipartimento di Lettere si è diviso i compiti per organizzare l’attività. La modifica riguarda l’assegnazione di un’ora a settimana dedicata alla materia, senza ulteriori dettagli sulle modalità di svolgimento o sui contenuti. La decisione è stata presa per rispettare le linee guida ministeriali, senza indicazioni specifiche sulle modalità di attuazione.

Come in ogni scuola media è stato necessario provvedere al nuovo curricolo. Così al Dipartimento di Lettere di aprile ci si è divisi i compiti. Senza grande entusiasmo, lo confesso. Almeno quattro per Italiano e poi due per Storia, come per Geografia. Per la quale mi sono proposto, sapendo che nessuno avrebbe opposto alcuna resistenza. Non ha grande appeal la cenerentola delle materie letterarie, si sa. Un’ora aveva ed una ora avrà. Spazio evidentemente più che esiguo. E una considerazione generalmente scarsa. Anche per questo mi sono proposto. Per vedere come poterci lavorare dal prossimo anno, iniziando con le prime. Per trasformare le indicazioni ministeriali in linee guida da provare a seguire in classe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Cosa ne pensi di questa mappa disegnata a mano con acquerelli, realizzata da un artista per il mio gioco di strategia? Ho modificato intenzionalmente la geografia per un motivo ben preciso. reddit

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