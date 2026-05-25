Gennaro Gattuso torna in Serie A e firma con un nuovo club. La stagione estiva porta un cambiamento nelle panchine del campionato italiano, con diversi allenatori che cambiano squadra. Il mercato dei tecnici si sta muovendo rapidamente, con nuovi incarichi e conferme. La rivoluzione estiva interessa molte squadre, con rotazioni e sostituzioni tra gli allenatori già annunciate.

Il panorama delle panchine di Serie A si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione estiva, scatenando un valzer di allenatori che promette di ridisegnare gli equilibri del prossimo campionato. Al centro di questo terremoto mediatico e tecnico c’è la rottura ormai insanabile tra Maurizio Sarri e la dirigenza capitolina. Nonostante la recente vittoria casalinga per due a uno contro il Pisa allo Stadio Olimpico, l’atmosfera in casa biancoceleste è tutt’altro che serena. Il tecnico toscano ha salutato i tifosi manifestando apertamente il proprio malumore per una stagione complessa e per un mercato che, a suo dire, non ha seguito le sue precise indicazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gennaro Gattuso torna in Serie A, è fatta! Ecco il suo nuovo club

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