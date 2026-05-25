Un uomo si mostra rassegnato di fronte alla propria vicenda giudiziaria, credendo che il sistema sia corrotto e che i giudici siano pagati. La sua percezione è che ogni risultato sfavorevole sia parte di un complotto, piuttosto che una decisione legata ai fatti. La sua visione si basa su un’idea antica e pessimista del mondo e del funzionamento della giustizia.

Il modo in cui Andrea Sempio legge la propria vicenda giudiziaria ricalca una forma mentis antica, si potrebbe dire antropologica: il mondo è corrotto, i giudici sono pagati, e tutto ciò che accade di sfavorevole non è prova di colpa ma dimostrazione del complotto. È il pensiero magico dell’innocente perseguitato – o, secondo l’accusa, del colpevole che ha bisogno di una narrazione alternativa per sopravvivere a se stesso. A Garlasco sarebbero tutti corrotti, tranne la gip. Le intercettazioni che emergono goccia a goccia dalla Procura di Pavia, e che Repubblica riporta, mostrano Sempio in macchina con un’amica mentre commenta l’imminente incidente probatorio sul Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, Sempio e la rassegnazione di un uomo che si sente già condannato

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Garlasco, Sempio in Procura per più di 3 ore non risponde ai pm

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