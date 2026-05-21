Sono l’amante della madre Garlasco chi è l’uomo che inguaia Sempio
Il caso di Garlasco torna a occupare le pagine di cronaca giudiziaria con una nuova svolta. Un uomo è stato arrestato e si trova ora sotto indagine con l’accusa di aver coinvolto la madre di una vittima in un episodio legato all’omicidio di una giovane donna. La sua posizione è al centro di un procedimento penale avviato dopo le indagini condotte dagli inquirenti. La vicenda si inserisce in un contesto già segnato dalla lunga storia del caso e da numerosi sviluppi giudiziari.
Il caso Garlasco torna ancora una volta al centro della cronaca giudiziaria italiana, a distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, una vicenda che continua a generare nuovi interrogativi, ipotesi e controversie investigative. Ogni sviluppo riaccende l’attenzione su un’indagine che, nonostante le sentenze e i passaggi processuali già avvenuti, sembra non aver mai chiuso del tutto i suoi punti oscuri. In questa nuova fase dell’inchiesta la posizione di Andrea Sempio, oggi unico indagato, si fa sempre più centrale e complessa. Tra ricostruzioni alternative, consulenze tecniche e nuovi elementi al vaglio degli inquirenti, la difesa punta a smontare l’impianto accusatorio mentre la Procura continua a verificare ogni dettaglio emerso nel tempo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Delitto di Garlasco, i possibili moventi di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 04/12/2025
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