Sono l’amante della madre Garlasco chi è l’uomo che inguaia Sempio

Il caso di Garlasco torna a occupare le pagine di cronaca giudiziaria con una nuova svolta. Un uomo è stato arrestato e si trova ora sotto indagine con l’accusa di aver coinvolto la madre di una vittima in un episodio legato all’omicidio di una giovane donna. La sua posizione è al centro di un procedimento penale avviato dopo le indagini condotte dagli inquirenti. La vicenda si inserisce in un contesto già segnato dalla lunga storia del caso e da numerosi sviluppi giudiziari.

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