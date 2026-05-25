La difesa di Andrea Sempio ha depositato in Procura una memoria difensiva, oltre alle cinque consulenze già consegnate. I documenti sono stati presentati come parte del procedimento in corso. La memoria si aggiunge alle altre evidenze raccolte, senza ulteriori dettagli sui contenuti. La decisione è stata comunicata ufficialmente alla Procura, che prosegue con le indagini sulla vicenda.

C’è una novità nel caso del delitto di Garlasco, per il quale è indagato Andrea Sempio: i suoi avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia hanno annunciato di essere in procinto di “depositare” in Procura a Pavia cinque “consulenze” per “confutare le relazioni dei consulenti” dei pubblici ministeri che indagano sul caso. Oltre alla cinque consulenze tecniche, come riportato da LaPresse, la difesa di Andrea Sempio sta per depositare in Procura a Pavia anche una “memoria con allegati” che ha l’obiettivo di “contestualizzare” gli audio e i “soliloqui di Andrea Sempio” intercettati in auto e a renderli “spiegabili”. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, oltre alle 5 consulenze su Sempio depositata anche una memoria difensiva: cosa c'è nei documenti BRE

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GARLASCO La consulenza Cattaneo cambia i tempi della morte di Chiara Poggi

Notizie e thread social correlati

Garlasco, la difesa di Sempio lavora su 6 consulenze, nel mirino anche le intercettazioni: “Audio poco comprensibili”Nella vicenda di Garlasco, la difesa di Sempio ha incaricato sei consulenti per analizzare le prove raccolte.

Garlasco, depositata dai carabinieri la nuova consulenza su Andrea SempioI carabinieri hanno depositato una nuova consulenza nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi.

Temi più discussi: Ignoto X con Pino Rinaldi, puntata integrale del 18/5/2026; Best of Appunti - Dossier Garlasco - Appunti; Mattino Cinque: Garlasco, l'intercettazione di Sempio del 27 febbraio 2025 Video; Garlasco in Tv, il papà di Sempio difende il figlio: E' innocente. Panicucci pone fine alle giustificazioni: Ora dobbiamo finirla.

Garlasco, Gallo a Mattino5: Non solo Sempio, altri 5-6 indagatiL’avvocato Fabrizio Gallo ipotizza nuovi indagati nell’inchiesta: coinvolti anche professionisti e forze dell’ordine ... affaritaliani.it

Garlasco in Tv, il papà di Sempio difende il figlio: E' innocente. Panicucci pone fine alle giustificazioni: Ora dobbiamo finirlaMattino Cinque ha dedicato come sempre uno spazio al caso Garlasco anche lunedì 18 maggio 2026, con riferimento a quello che la Procura ha raccolto su Sempio ... libero.it