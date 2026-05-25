Gabbani in concerto a Mestre per Bissuola Live

Il 15 giugno alle 21, al Parco Bissuola di Mestre, si terrà il concerto di Francesco Gabbani, che chiuderà la rassegna estiva Bissuola Live 2026. La serata vedrà il cantautore esibirsi sul palco all’aperto, in una cornice di musica dal vivo. L’evento è inserito nel calendario delle iniziative estive della zona e si svolge in un’area pubblica frequentata durante il periodo estivo.

Sarà Francesco Gabbani a chiudere il cartellone estivo di Bissuola Live 2026 con il concerto in programma lunedì 15 giugno, ore 21, al Parco Bissuola di Mestre. L’artista toscano porterà sul palco uno show che ripercorrerà i grandi successi della sua carriera alternati ai brani più recenti, in un. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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