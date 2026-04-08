Tra l’11 e il 15 giugno, Mestre ospiterà la rassegna musicale Bissuola Live, con esibizioni di artisti come Noemi, Nek, Arisa e Francesco Gabbani. L’evento è stato organizzato dall’amministrazione comunale di Venezia e si svolgerà in varie location della zona. La manifestazione prevede concerti gratuiti e mira a coinvolgere il pubblico locale con performance di diversi generi musicali.

Noemi, Nek, Arisa e Francesco Gabbani si esibiranno tra l’11 e il 15 giugno a Mestre per la rassegna Bissuola Live, un evento promosso dall’amministrazione comunale di Venezia. I titoli d’ingresso sono già acquistabili tramite i circuiti Ticketone e Vivaticket al costo di 20 euro. L’apertura della manifestazione avverrà l’11 giugno con la performance di Noemi, che arriva all’appuntamento dopo un 2025 caratterizzato dal successo del brano Bianca nelle classifiche. La serata successiva, il 12 giugno, vedrà il ritorno di Nek con il progetto Nek Hits Live, dove l’artista sarà accompagnato da Luciano Galloni alla batteria e Emiliano Fantuzzi alla chitarra in una formazione Power Trio per ripercorrere tre decenni di carriera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bissuola Live: Noemi, Nek, Arisa e Gabbani accendono Mestre

Bissuola Live: Nek e Arisa in concerto a Mestre a metà giugnoI due cantautori saranno protagonisti in due giorni successivi, il 12 e 13 giugno.

Gabbani e Noemi completano il programma dei live estivi al BissuolaLa rassegna Bissuola Live 2026, organizzata dal Comune di Venezia, rivela altri due nomi che completano il programma di concerti della stagione...

Si parla di: Music news: notizie sulla musica aggiornate in tempo reale.

Noemi, Nek, Arisa e Gabbani a Mestre per Bissuola LiveAl Parco Bissuola di Mestre (Venezia) dall'11 al 15 giugno si terranno nell'ambito della rassegna Bissuola Live, organizzata dal Comune di Venezia. Sul palco saliranno Noemi, Nek, Arisa e Francesco Ga ... ansa.it

BLive Summer. Annunciati i protagonisti dei concerti di giugno: Noemi, Nek, Arisa e Francesco Gabbani attesi al Parco Bissuola di MestreIl Parco Bissuola di Mestre si conferma il cuore pulsante della musica dal vivo per l’estate 2026. La rassegna Bissuola Live, organizzata dal Comune di Venezia, si prepara a inaugurare una stagione st ... live.comune.venezia.it